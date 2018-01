Konnad ja maod surevad põrguköögis

Ehk on see mingi häppening, NO99 sürrealistlik etendus? Üks õlgkübaraga mutt lõhub raske paksuteralise noaga kivipõrandal austreid pooleks. Kiitsakas poisike nülib samas konna. Kausis lebab peata madu, tumepunane veri nõrutatud väikesesse klaasi. Krokodilli avatud suus on mingi tuust, kehalt on nahk nülitud ja suurem osa juba steikideks lõigatud. Ja ilmselt ka rahulolevate restoranikülastajate seedetraktis. Sealsamas tiirutab akvaariumis väike hai, kes ootab, kuni mõne eurooplase pilk jääb menüüd uurides pidama nimetusel little shark (grilled). Jaapanlase patsiga põrguteener hakkab viima lauda Jaapani mere hiidkrabi. Siin vist ongi tõeliste gurmaanide taevas ja põrgu.