Kelk: kas vajame läbivettinud kunstlumerada või traditsiooni?

Möödunud talvel ei lubanud kehv suusailm pidada Tartu maratoni traditsioonilisel trassil, seetõttu otsustasid korraldajad lubada sportlased kahel päeval gruppides rajale Tehvandi ümbruses maha laotatud kuuekilomeetrisel ringil. Võistlus sai peetud, aga Alaveri arvates anti sellega hoop Eesti suusatamisele. Treener kritiseeris Õhtulehele antud intervjuus: «Asjaolu, et Otepääl ei suudetud eelmisel aastal ette valmistada üle talve hoitavat lund – see sõideti Tartu maratoni sõuvõistlusega maha –, oli väga suur karuteene ennekõike Eesti noortele suusatajatele.»

Tartu maratoni korraldaja Indrek Kelk ohkab Alaveri väite peale sügavalt ning alustab oma selgituskõnet: «Kõik see on hüpoteetiline. Faktid räägivad seda, et üle suve hoitavat lund ei ole Tehvandil kunagi jaanuaris või veebruari algul toodetud, nii nagu toodeti lund Tartu maratoni raja jaoks.

Teiseks, pool sellest lumest tootsime meie ise, renditud tehnika ja sada protsenti oma kuludega. Samamoodi maksime Tehvandile kinni nende Tartu maratoni raja jaoks tehtud lume.

Kolmandaks, ma ei ole oma 20 Tartu maratoni juures töötatud aastaga kunagi kuulnud selliseid ovatsioone ja kiidusõnu justnimelt raja kohta. Selle sisu polnud maratoni toimumine, vaid et just sellist suusarada – lauge profiiliga, mitte Tehvandi tõusu ronimisega – ongi Eesti suusatamisele vaja. Selle hinnangu andjad olid just kõik noortetreenerid, kes Otepää kandis pesitsevad.

Kui üldse veidi avaramalt kogu Eesti suusatamise peale vaadata, siis ma küsiks sellise hüpoteetilise küsimuse: mis on olnud Eesti suusatamisele läbi aastakümnete oluline? Kas kolm nädalat suusatamist läbivettinud 700–1000-meetrisel kunstlumeringil või kümneid tuhandeid inimesi sütitava Tartu maratoni leegi üleval hoidmine?»

Tänavune Tartu maraton peaks toimuma 18. veebruaril – loodetavasti traditsioonilisel kujul, aga varuvariandina on ka tänavu laual mullune võistlusformaat. Kelk käis Otepääl oludega tutvumas pühapäeval. «Ka seal looduslikku suusalund ei ole, aga Otepää piirkonna lumekahurid töötavad ja tegutseme koostöös Tehvandiga selle nimel, et vähemalt see «mõttetu sõuüritus» saaks toimuda, kui looduslikku lund ei peaks tulema niipalju, et saaks maratoni sõita originaalrajal,» rääkis korraldaja.