Tennisepiigad ajaloolise saavutuse lävel

Samas ei saa jätta arvestamata: tolsamal mainitud US Openil Kanepilt Eesti esireketi au võtnud Kontaveit on maailma edetabelis meeldivalt kerkinud ja teenis Melbourne’is ka asetuse, kuid suutis nüüd suurturniiril esimese takistuse ületada alles neljandat korda.

Ka teises setis ei saanud minimõõnata. Eestlanna juhtis 5:2, Krunic pildus reketit, kuid viigistas seisu. Ent just murdehetkel säilitas Kontaveit rahu ja kallutas otsustavad geimid taas enda kasuks. «Teadsin, et kui suudan seisul 5:5 oma servi hoida, tekivad mul tema pallingul võimalused. Aga mul on hea meel, et suutsin tähtsad punktid enda poole pöörata.»