Testide sattumine ühele päevale sunnib abituriente aegsasti valima

Järelepärimine osutus asjakohaseks, sest mõlemad eelnimetatud katsed võivad oma tulevikku kavandavatele noortele olla väga olulised. Kui õpilane sooritab akadeemilise testi 65-le või enamale punktile, on ta ees valla enamik Tartu ülikooli erialadest.

Tallinna tehnikaülikooli matemaatikakatse väga hästi sooritanud abituriendid matemaatika riigieksami punktide pärast muret tundma ei pea, sest loetakse vaid parimat tulemust. Gümnaasiumidiplom on sisseastumiseks siiski vajalik. Ühtlasi on matemaatikakatse tarvilik sellisel juhul, kui gümnaasiumis on sooritatud kitsa matemaatika riigieksam, kuid nüüd soovitakse kandideerida mõnele sellisele erialale, kus on nõutud laia eksami tulemust.

Pole kohustuslik

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma avaldas kahetsust, et ülikooli akadeemiline test ja Tallinna tehnikaülikooli matemaatikakatse on sattunud samale kuupäevale. Ta möönis, et see sunnib abituriente varakult otsustama, milline valdkond võiks neile olla pikas perspektiivis sobilikum.

Kaldma märkis, et kuna kumbki test pole õppima pürgijatele kohustuslik, vaid lisavõimalus, ning et Tartu ülikooli akadeemilise testi aeg on paika pandud senati otsusega, siis pole lootust, et seda enam muutma hakataks. Küll aga möönis ta, et kahe tähtsa testi kuupäevade kattumine võiks ajendada kõrgkoole tuleval aastal plaane omavahel täpsemalt kooskõlastama.

Mina üksi ei saa ümberkorraldusi teha, rääkis Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledži direktor Lembit Nei.

Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledži direktor Lembit Nei väitis, et polnud kuupäevade kokkusattumisest üldse teadlik. Tema hinnangul on matemaatikakatse paljudele abiturientidele oluline osa Tallinna tehnikaülikooli sisseastumisel ja võib-olla pole veel hilja muuta ajaplaani. «Aga kõik akadeemilise kalendriga seotud küsimused arutatakse kollektiivselt läbi meie nõukogus, mina üksi ei saa ümberkorraldusi teha,» sõnas ta.

Lisavõimalus suvel

Muu hulgas tuletas Nei meelde, et nende matemaatikakatset saab teha ka juunis, kuid selleks tuleb sõita pealinna.

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilane Viibeke Tamm ütles, et Tartu ülikooli akadeemiline test ja Tallinna tehnikaülikooli matemaatikakatse tema edasisi valikuid ei mõjuta. «Leian, et sellest ei ole midagi hullu, et need on samal päeval, kuna matemaatikakatse sooritus pole kellelegi kohustuslik,» rääkis ta.

Viibeke selgitas, et kui ta peaks otsustama sisse astuda erialale, mis nõuab laia matemaatika katset, sooritaks ta selle esimeses järjekorras. «Kuid olen juba otsustanud, et teen gümnaasiumis laia matemaatika eksami. Aga välistada ei saa seda, et eksam läheb halvasti ja tahan seda hiljem parandada. Tehnikaülikooli katse annab selleks hea võimaluse,» arutles ta.