Deja Vu: taas kaheksandikfinaal, taas Menen

Kaks aastat on möödunud, ent sari, võistluse faas, meeskonnad ja lähtepunktid mitte. Viimati jõudis Eesti klubi eurosarjas veerandfinaali seitse hooaega tagasi, kui tänane Pärnu loots Avo Keel pääses Tallinna Selveriga kaheksa parema hulka, seega peale revanši võtmise on Pärnul võimalus ka meie klubivõrkpalli au päästa.

Belgia võrkpallikoondis on kõva – suvise MM-lisavalikturniiri otsustavas mängus alistati mäletatavasti just Eesti – ning nuriseda pole neil põhjust ka kohaliku liiga taseme üle. Riigi esiklubi Maaseiki Noliko, mille põhitegijate hulka kuulub tänavu Timo Tammemaa, mängib Meistrite liiga põhiturniiril ehk kuulub Euroopa 16 parema klubi sekka. Enamik Belgia liiga võistkondi on seejuures poolprofessionaalsed, mis tähendab, et välismaalased keskenduvad ainult mängimisele, kohalikud käivad aga ka päevatööl või koolis.

Hea näide poolprofessionaalsusest on võtta Belgia keskmike hulka kuuluval Meneni klubil omast käest. Meeskonna kaptenit Jelle Sinnesaeli on kutsutud mitu korda nii Belgia koondisse kui ka profiklubidesse, kuid 32-aastane temporündaja on alati keeldunud. Põhjus, miks ta juba kümme aastat Menenis on püsinud, peitub tema elukutses. Sinnesael töötab kehalise kasvatuse õpetajana. Riigi tulevik läheb belglaste korda ning seetõttu on õpetaja amet sealmail au sees ja selle eest makstakse ka korralikku palka. Nii polegi Sinnesael näinud põhjust ühest oma armastusest – võrkpallist või õpetajatööst – loobuda.