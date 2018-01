Leidloomad võivad reformi tõttu varjupaiga ukse taha jääda

Lepingud sõlmimata

Seni on väljaspool Tartut kehtinud põhimõte, et hulkuvate loomade Tartu koduta loomade varjupaika viimise ja seal hoidmise eest tasub 14 päeva vallavalitsus. Pärast haldusreformi on aga tekkinud vastuoluline olukord: vallad, kes veel 2017. aastal loomade eest tasu maksid, on lakanud juriidiliselt eksisteerimast. Uutel ühendvaldadel aga esialgu varjupaigaga lepingut pole.

«Aasta lõpuga on meie leping lõppenud, uus vald peaks tegema uue lepingu, sest ega me ilma lepinguta tegutseda saa,» ütles endise Jõgevamaa väikevalla elanik, kes nüüd töötab uue vallavalitsuse teenuskeskuses. Kuna vallaelanik pelgab oma uute ülemustega suhteid rikkuda, siis palus ta ajalehes oma nime mitte avaldada.

Lepingute puudumise tõttu võib kogu protsess venima hakata ning leitud loomi varjupaika viia ei saa.

Selle valla halduspiirkonnast viidi varem hulkuvad loomad Tartu varjupaika, nüüd on valdade ühinemisega kaasnenud bürokraatia tõttu see raskendatud. Nagu mitmete teiste küsimuste puhul, on kohalikel elanikel uutes oludes raske aru saada, kuhu probleemiga pöörduda ja kes selle lahendama peaks.

Lihtsaim oleks helistada lähimasse teenuskeskusesse, sealt aga otse abi ei saa. Tuleb saada kinnitus nii vallalt kui varjupaigalt, kuid lepingute puudumise tõttu võib see kujuneda keeruliseks. Siis võib kogu protsess venima hakata ning leitud loomi varjupaika viia ei saa. Halvimal juhul tuleb hädasolijal teha pikki telefonikõnesid või saata mitu e-kirja enne, kui asjad liikuma hakkavad.

Esimene leping

Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuhi Kirke Roosaare sõnul on kõige virgem olnud Kanepi vald, kes sõlmis lepingu 9. jaanuaril. Tema hinnangul sõlmivad tulevikus lepingu 11–13 valda senise 35 asemel.

Roosaare sõnul sõlmivad nendega lepingu tõenäoliselt kõik Tartu- ja Põlvamaa vallad, laienenud Otepää valla kohta ei osanud ta veel täpselt öelda. Samuti on Roosaare sõnul otsustamata, kas Tartu varjupaika tuuakse hulkuvaid loomi edaspidi näiteks endise Värska ja Torma valla alalt.

Viimane kuulub pärast haldusreformi Jõgeva valla haldusalasse. «Kuna lemmiklooma viimisi on meil küllaltki vähe, siis meile ei ole kasulik lepingut Tartu varjupaigaga teha. Meie leppisime praegu Rakverega kokku ja teeme koostööd väljakutse põhiselt,» selgitas Jõgeva valla väärteomenetleja Ivo Ploom.

Seega saab Ploomi kinnitusel edaspidi hulkuvaid loomi ka endise Torma valla alalt viia just Rakveres asuvasse Virumaa loomade varjupaika. Ploomi sõnul võivad elanikud, kes on kimpus hulkuvate loomadega, temaga julgelt ühendust võtta.

Roosaare sõnul on varjupaigaga lepingu sõlmimise eeldus see, et vallal on koostööleping ka Tartu linnavalitsusega.