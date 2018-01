Jalgpallikohtunik vägivallatses Prantsusmaal

FOTO: Ekraanitõmmis

Käisid mängu üleminutid ja Nantes võttis üles viimast meeleheitlikku rünnakut, kui väljakukohtuniku Tony Chaproni ja Nantes’i kaitsemängija Diego Carlose jalad samas suunas joostes sõlme läksid. Kohtunik kukkus.

Kõigi telekorduste põhjal otsustades oli tegu täiesti juhusliku kontaktiga, millesarnaseid mängus vahel ikka ette tuleb. Miskipärast otsustas Chapron aga, et brasiillane tõukas ta meelega pikali.

Järgnenu pani isegi paljunäinud Eesti endise tippkohtuniku Sten Kaldma ahhetama: Chapron üritas Carlosele jalaga virutada, ei tabanud, kuid ajas end siis püsti ja näitas kaitsjale kollast kaarti. Et see oli Carlosele mängu jooksul juba teine, tuli kohtuniku taskust kohe ka punane kaart.

Jalgpalliüldsus mõistis 16 aastat tippjalgpallis õigust mõistnud 45-aastase kohtuniku käitumise hukka. Prantsusmaa jalgpalliliit määras talle esialgu tähtajatu tegutsemiskeelu. Kui uskuda Prantsusmaa meediast läbi käinud väidet, et Chapron plaanis tänavuse hooaja järel vilemehe ameti maha panna, oli tema karjääri jooksul välja antud 1500. kollane kaart igatahes väga tähenduslik.

Nantes’i klubi president Waldemar Kita nõudis kohtumise järel kohtunikule karmi karistust. Teda häiris see, et ta ei saanud Chapronilt pärast mängu ühtegi selgitust. «Ta pidi massaaži minema,» vahendas Kita talle öeldud vabandust. Kuigi ta ei usu, et Chapron meelega lõi, nimetas ta kohtuniku käitumist amatöörlikuks. «Talle tuleks määrata vähemalt kuue kuu pikkune keeld. Ma tõesti ei usu, et ta löögiliigutuse meelega tegi, aga ole siis vähemalt mees ja palu vabandust!»

Seda Chapron Prantsusmaa jalgpalliliidu vahendusel ka tegi. Lisaks esitas ta juhtunu kohta oma selgituse: «Põrkasin matši ajal Diego Carlosega kokku. Kokkupõrke ajal tundsin väga teravat valu kohas, mis oli mul hiljuti vigastatud. See oli minu poolt halb intuitiivne refleks, mis tähendas, et ajasin oma jala mängija poole sirgeks. See intsident oli sobimatu ning soovin Diego Carloselt vabandust paluda.»

Endine Eesti tippkohtunik Kaldma mõistab kohtuniku käitumise hukka, kuid tõdeb, et Chapron ei saanud kuidagi kontakti vältida. Ainsana võinuks liikumissuunda muuta mängija.

«Olukord ise on väga jalgpallimängulik. Kummaline on tema jalalöök,» ütles Kaldma. Endise kohtuniku sõnul on raske ette kujutada, mis prantslase peas toimus – nagu mängijad keevad vahepeal üle ka kohtunikud. Küll aga võib eestlane vähemalt ühe asja eest oma pea anda.

«Olen kindel, et kohtunik sai kohe aru, et käitus valesti. Ta oli veendunud, et ta joosti meelega pikali, kuid jalaliigutus oli ülearu. Tegu oli ilmselt inimliku instinktiga, mis kohtunikul väljakul ei tohiks kunagi avalduda,» ütles Kaldma.