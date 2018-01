Piirileping jääb kauaks riiulile

Vastates oma iga-aastasel suurel pressikonverentsil Moskvas Postimehe küsimusele piirilepingu kohta, tuli Lavrov Eesti välispoliitikute hinnangul välja demagoogia, et mitte öelda valega.

Küsimusele vastama hakates nõustus ta kõigepealt väitega, et 2014. aastal piirilepingut sõlmides lepiti Eesti tollase välisministri Urmas Paeti ja enne seda toimunud riigikogu väliskomisjoni Moskva-visiidi ajal kokku, et lepingu ratifitseerimine toimub kahe riigi parlamendis paralleelselt.

«Aga te unustasite peamise kokkuleppe,» jätkas Lavrov, «et võimul olijad kindlustavad teineteise suhtes normaalse, mittevaenuliku atmosfääri. Meie omalt poolt täitsime seda, me pole lubanud endale mingeid sõnalisi rünnakuid Eesti aadressil. Eesti valitsuse sellist vaoshoitust pole me tähele pannud. Vastupidi – Vene-vastane retoorika on üle piiri läinud. Sellises olukorras ütlesid saadikud selgelt, et ühiskond lihtsalt ei mõista meid, kui me hakkame seda lepingut edendama.»

Lavroviga piirilepingule alla kirjutanud Urmas Paet ja tollane riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kinnitasid, et mingit «normaalse atmosfääri» kokkulepet ei ole olnud ja et juba selline väide kõlab absurdsena.

«Kui ta arvab, et nad tegid sellise kokkuleppe, siis miks nad seda Krimmi annekteerimisega kohe rikkusid? Nonsenss,» ütles Paet. «Paraku on see atmosfääri soovija Venemaa ise palju teinud, et suhted läänega oleksid pingelised.»

Venemaa alustas Ukrainale kuuluva Krimmi annekteerimist vaid mõni päev pärast Eesti-Vene piirileppe allakirjutamist Moskvas.

«Tavaline demagoogia,» ütles Mihkelson. «Aleksei Puškoviga (Vene riigiduuma väliskomisjoni esimees 2013. aastal, kui riigikogu väliskomisjon käis Moskvas piirilepingut ette valmistamas – J. P.) oli jutt, et püüame teha paralleelselt. Kõik. Ei miskit muud.»

Ka Mihkelson viitas, et normaalse atmosfääri kogu läänemaailmaga rikkus Venemaa, kui annekteeris Krimmi.

Eesti riigikogus läbis Eesti-Vene piirileppe ratifitseerimise seadus esimese lugemise 2015. aasta novembris. Venemaa duuma väliskomisjoni tollane aseesimees Tatjana Moskalkova teatas enne seda, et nemad saatsid lepingu arvamuste avaldamiseks laiali duuma teistele komisjonidele ning pärast seda pole sel teemal uudiseid olnud.

Lavrov esitas eile Postimehele oma nägemuse, mida tähendab Venemaa meelest normaalne atmosfäär. «Tuleb lõpetada olemast NATOs ja Euroopa Liidus kolme-nelja peamise aktivisti seas, kes elu eest seisavad selle eest, et juhtida kõik need struktuurid avameelsesse russofoobiasse,» ütles Lavrov.

Eesti suhtumise kritiseerimise taustal kõlas huvitavalt tema kiidukõne Soome aadressil. Ilmselt polnud see teadlik Eesti-Soome vastandamine, sest Soome ajakirjanikule vastas Vene välisminister enne Postimehe küsimust, mis oli pressikonverentsi viimane.

Soome ajalehe Ilta-Sanomat korrespondent soovis Lavrovilt vastust, kes ikkagi alustas 1939. aastal Talvesõda. Küsimuse ajend oli hiljuti Venemaa kaitseministeeriumi ajalehes Zvezda ilmunud pikk artikkel sellest, kuidas Soome alustas ja oli süüdi Talvesõjas.