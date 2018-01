Kaheksa olümpiakulda jääb üheksandata

Bjørndalen on võitnud karjääri jooksul kaheksa olümpiakulda, neli hõbemedalit ja ühe pronksi. 13 medaliga on ta kõigi aegade edukaim taliolümplane. Sel hooajal on ta aga saanud 18., 31., 18., 28., 46., 52., 36. ja 42. koha. Viimasel etapil Ruhpoldingis olid tal seejuures enne viimast tiiru kõik võimalused kõrget kohta püüda, kuid just siis tulid kaks otsustavat möödalasku, mis kukutasid norralase viiendasse kümnesse.

«Kahjuks ei vasta tema tulemused nõudmistele ja koondises on teisi sportlasi, kes on suutnud palju enamat. Nemadki väärivad Pyeonngchangi pääsemist,» märkis ka Øvrebø. «Minulgi on raske tõdeda, et Bjørndaleni saavutused ei vasta olümpianormidele ning me ei saa teda seitsmendatele talimängudele saata. Kuid ta on niigi kindlustanud igaveseks koha Norra spordiajaloos,» sõnas Øvrebø.