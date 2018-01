Tartus tegutseb vähemalt 100 ilusalongi

Kukkeus soovib vähemalt aasta veel lapsega kodus olla ning seetõttu tuleb tal tööle naasmiseks asuda taas salongile uut rendipinda otsima. «Tean, et sobivaid pindasid napib, aga loodan, et mingi koha ikka leian,» jäi Kukkeus lootusrikkaks.

Kliente jagub

Olgugi et Tartus äripindu napib ning ilusalonge on siin julgelt üle saja, leiavad ses leheloos sõna saanud juuksurid ja kosmeetikud, et headele tegijatele Tartus kliente jagub. Nad rõhutavad aga, et uutel tulijatel peavad olema põhjalikud teadmised ja oskused ning soov end pidevalt koolitada, kui tahavad püsima jääda.

«Vanasti oli nii, et soengumood jõudis mujalt Eestisse väga kaua ning soengumoed ka püsisid pikemalt. Praegu on nii, et klient tuleb mulle mingi internetist leitud pildiga salongi ja ütleb, et tahab seda saada,» selgitas juuksur Karolin Pedius. Ta ise on seda meelt, et pikk tööstaaž klientuuri ja pädevust ilutegijale juurde ei anna.

«Need juuksurid, kes on kakskümmend aastat vaid lokke keeranud, praegusel ajal enam kaua vastu ei pea. Trendid, tehnikad ja mater­­jalid muutuvad ja uuenevad pea iga poole aasta tagant. Pidevalt tuleb end täiendada,» lisas ta.

Samuti tekib ja kaob pidevalt isehakanud ilutegijaid. «Need, kes on käinud vaid mõnel koolitusel ja soovivad nüüd salongi avada ning saavad selleks näiteks töötukassast rahagi, tavaliselt kaua vastu ei pea,» märkis kosmeetik Kairit Kukkeus.

Tema sõnul levivad nii tihedas konkurentsis eriti hästi just negatiivsed kogemused. «Kui mõni isehakanud kosmeetik ikka mingi korraliku käkiga hakkama saab, siis on kindel, et seda teadmist klient omale ei hoia,» märkis Kukkeus. Tema hinnangul piisab küündimatu ilutegija ärile kriipsu peale tõmbamisel vaid paarist untsu läinud tööst.