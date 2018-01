Reinsalu avaldus vallandas pahameeletormi

Hindan petitsiooni autorite julgust tundlikul teemal kõneleda. Saan kõigi argumentidest aru, kuid nagu on näidanud tänanegi (eilne – toim) ühiskondlik arutelu, ei ole rasketel teemadel kunagi võimalik anda vastust, mis meeldiks kõigile. See on tugeva, mitte nõrga ühiskonna tunnus.

Mina leian, et peab olema võimalik mitte unustada, mitte õigustada, mitte heaks kiita, aga andestada. Andestamine ei tähenda tegude õigustamist või pea ärakeeramist. Andestamine ei tähenda möödavaatamist või erandite tegemist sümboliks muutunud inimestele. See tähendab, et ka neil on õigus andestusele. Andestamine tähendab lootust, et me suudame nii inimeste kui ühiskonnana probleemidele otsa vaadata, nendega tegeleda, neid tunnistada, kuid ka ühiselt lahendusi otsida ja seeläbi edasi liikuda. Usun, et see on parim tee kogu ühiskonna jaoks, ka kõigile ohvritele, kelle kaitseks olen kõnelenud ja jätkan kõnelemist.

Jüri Ratas, peaminister

Mõistan naistevastase vägivalla igal juhul nii füüsilisel kui vaimsel kujul hukka! Siin ei ole ega saa olla arutelule mingit kohta. Urmas Reinsalu selgitas mulle, et tema eesmärk oli öelda, et karistamisele peab järgnema ka andestus.

Mis puudutab justiitsministri arvamuslugu, siis tema sõnakasutus on sobimatu. Soovitasin tal vabandada kõigi ees, keda tema ebaõnnestunud avaldus solvas.

Helir-Valdor Seeder, IRLi esimees

Urmas Reinsalu väljendas end küll ebatäpselt ja ebaõnnestunult, kuid ei peaks justiitsministri ametist tagasi astuma. Ta on seda tööd teinud väga hästi, tegemist on kompetentse, pädeva isikuga sellel ametikohal.

Minu arvates ei tohiks skandaal valitsuse tervist oluliselt mõjutada. Valitsuse liikmed teavad väga hästi, mida Urmas Reinsalu endast kujutab ja millised on tema hoiakud vägivalla suhtes.

Indrek Saar, kultuuriminister (SDE)

Juhtum, mis täna on (eile oli – toim) taas tähelepanu fookuses, sai lahenduse poolteist aastat tagasi. Tiit Ojasoo tunnistas eksimust ja palus vabandust. Toimus lepitusmenetlus. Seal kokku lepitud tingimused täideti. Lisaks astus Ojasoo tagasi teatrijuhi kohalt, ta kahetses juhtunut ning toimus avalik arutelu juhtunu üle. /.../

Kurjuse vähendamisele ei aita kaasa üleskutsed mitte andestada ega ka üleskutsujate kanakarjaks sõimamine. Sõbralikuma Eesti nimel peaksime nii olulistel, isiklikel ja valusatel teemadel rääkides jääma inimlikuks ja viisakaks.

Hanno Pevkur, Reformierakonna esimees

Justiitsminister Urmas Reinsalu näitas, kuidas naeruvääristada hetkega ühiskonnas väga terav lähisuhtevägivalla teema.

Reinsalu «kanakarja kambakas» ei ole kindlasti stiil, mida ühe väärika riigi endast lugu pidaval ministril on sobilik kasutada, kui ta räägib naistest. See on piinlik sõnavõtt, ükskõik kui emotsionaalne on teema, mida kommenteeritakse.