Kunsti sünnist möödub täna täpselt 1 000 055 aastat

FOTO: Margus Ansu

Kujur Mati Karmin (pildil) rääkis 17. jaanuaril 2008 seaskulptuuri avamisel, et ta on arutanud luuletaja Indrek Hirvega, et kuju nimeks võiks olla Roosi. «See on selline ilus vana nimi, millega talurahvas hellitas siga, kuni ta suure armastusega lõpuks pütti pandi,» ütles skulptor. «Aga küll rahvas talle oma nime leiab.»