kultuurispalta 16.01

Selgus EKA kunstikonkursi võidutöö

Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone avaliku ruumi kunstiteose tellimise konkursile laekus tähtajaks 19 sobivat tööd, esimese koha sai kavand märksõnaga «Paatina» (pildil).

Žürii leidis, et kavand on kunstiliselt küllalt huvitav, eelarve piires teostatav, kaasav ja võimaldab edasiarendamist. See liidab akadeemiat ühiskonnaga, kõnetades rohkem tavakodanikku kui kunstiinimest. Ühtlasi ühendab see endas traditsioonilise ja modernse kunsti.

Võidutööde autorid avalikustatakse 24. jaanuaril.

Konkursi võitja saab kunstiteose teostamise eest preemiaks 65 000 eurot.

Võidusumma sisaldab autoritasu ning kõiki teose valmistamise, transpordi ja paigaldamisega seotud kulusid. Teise koha preemia suurus on 1500 eurot ja kolmanda koha preemia suurus 750 eurot.

NUMBER

7409 inimest vaatas eelmisel nädal režissöör Lee Unkrichi animafilmi «Coco».

Rakvere Teatris uus lavastus lastele

Karl Koppelmaa toob 17. jaanuaril Rakvere Teatris välja «Päästame ema», mis põhineb Otso Kautto ja Markku Hoikkala näidendil. Lastelavastuses mängib Liisa Aibel.

«Päästame ema» on igasuguste vempudega otsirännak suurde sinisesse maailma väikese kohvri sees. Kohver on küll väike, kuid kaamerasilma ja suuminupu abiga saab maailm suureks ning tehnoloogiast, mis niigi alati meie ümber, saab maagia.

Urmas ja Sohvi Viik avavad ühisnäituse

Täna, 17. jaanuaril avavad Urmas ja Sohvi Viik Draakoni galeriis ühise näituse «Ruve Rääsa ebaharilik juhtum», mis jääb avatuks 3. veebruarini.

Urmas Viik on peamiselt tuntud graafiku ja raamatuillustraatorina, lisaks kuulub tema loomingusse ka installatiivseid töid. Ta on olnud ka Tallinna Ülikooli kunstiosakonna professor ja juhtinud pikka aega EKA graafikaosakonda. Sohvi Viik omandas magistrikraadi EKA installatsiooni- ja skulptuuriosakonnas 2016. aastal. Samuti on ta end täiendanud Norras Bergeni kunstiakadeemias.

Avatakse näitus rühmitusest Pallas

26. jaanuaril avatakse Eesti Kunstimuuseumi ja Kunstiühingu Pallas koostöös näitus Adamson-Ericu muuseumis, mis keskendub Pallase loomisele saja aasta eest ja tegevusele kuni Konrad Mägi surmani, hõlmates ka ühingu taastamist kolmekümne aasta eest.

Näitusel on erilise tähelepanu all need kümme inimest, kes kirjutasid 21. jaanuaril 1918 Tartus alla Kunstiühingu Pallas esimesele põhikirjale: Aleksander Tassa, Konrad Mägi, Auguste Pärn, Alma Johanson (Koskel), Johannes Einsild, Voldemar Kangro-Pool, Klara (Claire) Holst, Marie Reisik, Mart Pukits ja Ado Vabbe. Mainitud kümnele lisandub üheteistkümnendana Friedebert Tuglas, kelle allkiri teadmata põhjustel põhikirja alt puudub, aga kes ometi oli ühingu loomise juures agaralt tegev.