Heitlikku ilma trotsides said valmis esimesed suusarajad

Viimaks on saabunud miinuskraadid ning see tähendab seda, et lumekahurid said tööd alustada. Mitu õhtut on lumekahurid huuanud nii Tähtvere kui ka Lähte suusaradadel. Lähtel on esimene rada valmis ja suusatajatele avatud. Eile ennelõunal olid esimesed suusatajad juba 700 meetri pikkusel järverajal.