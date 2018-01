Rannar Raba: kõige lipum lipp

Ometi pole Ühendriikide pealinna Washingtoni – superriigi võimu südamesse – rajatud New Yorgi Manhattaniga võrreldavat kõrghoonete linnaosa. Sest kunagi lepiti kokku, et ükski selle linna hoonetest ei tohi kerkida kõrgemaks, kui National Malli keskmes seisev Washingtoni monument. Punkt.

See, omaette sümboliks kujunenud põhimõte meenus mulle mõne päeva eest, kui sai laiemalt teatavaks Tartu Rotary klubide plaan heisata tänavu 22. veebruaril Õpetaja tänaval asuva vana veetorni tippu sinimustvalge trikoloor. Tippu, kus lippu pole kunagi varem olnud.

Et 40 meetri kõrgune veetorn on merepinnast kõige kõrgemal asuv Tartu hoone, millest üle küünivad vaid mõned antennimastid, saab sellest parameetrite poolest nüüd meie lippude lipp – kõige kõrgemal asuv ja kõige suurem.

Kas see võiks tähendada, et veetorni lipp asetub ka tähenduse poolest ettepoole tähetorni lipust, mida rahvusliku meelega tartlased on ikka oma kodulinna esimeseks maamärgiks pidanud ja millele omasuguste seas ainsana on kehtinud privileeg ööpäev läbi tuult püüda?

Küllap mitte. Nii lihtsasti traditsioonid ei murdu. Pealegi pole rotarite kingitus loomult sugugi konkureeriva sisuga. Mehed lihtsalt tahavad teha oma riigi juubeliaastal ühe ilusa liigutuse ja teevadki. Aitäh neile selle eest.

Võimalus vabalt oma lipu, hümni ja vapi üle vaielda on juba iseenesest päris suur väärtus.

Tartu tähetorni trikoloor jääb Tallinna Pika Hermanni tornis, Narva Hermanni linnuses ja jäämurdja Suur Tõll ahtris lehvivate lippude kõrval üheks neljast, millel on eriline roll meie rahvuslikus ja riiklikus sümboliteloos. Jättes kõrvale iga peremehe isikliku suhte oma kodumaja lipuga, on eelnimetatud neli ikka need kõige kõigemad.

Ometi näitab juba ainuüksi see, et kerkib küsimus veetorni lipu tähendusest, kui õrna mängu me oma sümbolitega mängime. See on teema, mis ei täida kellegi kõhtu ega aita maksta ühtki soojaarvet, kuid milles on väga paljud valmis kirglikult kaasa rääkima. Sest see on lihtne ja põhineb emotsioonidel. Nii polegi midagi kummalist, kui sümbolite üle puhkeb üleriigilisi vaidlusi pealtnäha suhteliselt vähetähtsates detailides.

Kas Eesti Televisiooni aastavahetusprogrammi kavandanud inimesed oskasid aimata, et südaöise hümni ärajätmisest puhkeb suurt osa rahvast paariks nädalaks siduv jagelus? Ei osanud. Ometi andis just too, pealtnäha pooleldi tehnilist laadi otsus vabariigi juubeliaastale veidra avaakordi. Me jääme seda paratamatult mäletama.