Janno Zõbin: kultuuritöötaja ei tohiks kuuluda riskirühma

Selle kuu alguses sõlmitud lepe tagab enam-vähem inimväärse miinimumpalga riigi kultuuritöötajatele. See tähendab, et kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluvate riigiasutuste töötajatele ei või saada brutopalka alla 1150 euro. Riigiteenistujad hingavad kergendunult – neid märgati ja tunnustati!

Kui noored kõrgharidusega inimesed tavaliselt maale tööle ei tule, tekib küsimus, mis saab pärast seda, kui praegu oma kodupaigale truud ja palga suhtes silma kinni pigistavad üle keskea kultuuritöötajad kaovad. Kust leida uusi? Ja mis saab kultuuritööst maal, kui ka see nähtusena ei arene ega muutu?

Praegu on noorharitlaste liikumine linnast maale erand, mis kuidagi reeglit ei kinnita. Üksikud friigid, sinisilmsed romantikud võivad Andrese ja Pearu stiilis kohalike klannide võimumängudesse sattudes maaelus pettuda ja hirmuga hoopis plehku panna.

Kultuurielu elavnemise esmane tingimus on sotsiaalselt aktiivne keskkond. Vallavalitsus ei saa siin hierarhia ülemisel astmel süsteemi muuta, kui pole aktiivset kogukonda.

Põhimõtteliselt ja ideaalis võiks noor kultuuritöötaja endaga kaasa tuua ka sõbrad ja olla see, kes ise kogukonda luua aitab. Sisserändaja suudab teinekord seletamatu maagia abil kohalikku ellu värskust tuua ja kultuurielule uuesti hinge sisse puhuda. Ühe näitena võiks tuua Voronja galerii veduri Raul Oreškini, kelle Varnjasse loodud kohvik-ateljee kujunes üle ootuste populaarseks. Tõsi, palgatööd ta omavalitsuse juures ei tee, kuid küla üldpilti on muutnud paljuski.

Viissada eurot kätte kõigutab inimväärikust ja paneb elukutse valikus ikka ja jälle kahtlema. Nii mõnelegi kultuuritöötajale jagatakse lisakohustusi kamaluga, palka aga antakse juurde näpuotsaga. See kõik sunnib üle keskea kultuuritöötajat endalt küsima: kui bakalaureusekraadiga noorpoliitikud laiutavad ministeeriumites ja võivad vabalt elu hüvesid nautida, siis mille poolest mina neist halvem olen? Ega olegi. Elukogemus ja reaalsustaju on mitu korda suurem kui mõnel noornõunikul, kes on eeskujuliku poliitbroilerina kohta soojendama pääsenud.