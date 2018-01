Pakane kodutut metsast välja ei aja

Paekivist keldri ukseava ees ripub vana vatitekk. Sees mängib vaikselt raadio ja madratsitel oleva riidekuhja all liigutab ennast keegi, kui valgus pärast vatiteki eest tõmbamist keldrisse pääseb.

FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia/Scanpix Baltics Kodutuid külm ei heiduta. Ilmateade olevat ka lubanud, et mõne päeva pärast läheb soojemaks.

Väljas on üheksa kraadi külma ning ilmajaam ütleb, et tajutav temperatuur kisub kuhugi miinus kahekümne kanti. Keldrist välja roninud 59-aastane Valdo on nõus, et miinus üheksa kraadi võib väljas olla küll. Aga küllap see läheb varsti mööda, nädala lõpus pidi jälle soojaks minema, teab mees rääkida.

Tulevikule olen ma palju mõelnud, aga mitte midagi pole osanud välja mõelda.

Kodutuna on Valdo enda sõnul elanud juba umbes kolm aastat. Paldiski maantee äärses metsas pesitseb ta teist talve. Kas mees varjupaika pole mõelnud minna? «Ma pole kunagi üheski varjupaigas käinud ja ei taha ka. Saan ise hakkama,» kinnitab ta ning lisab: «Alles oli ju lehes lugu, et seal on vägivald ja muud sellised asjad. Ei ole mul seda vaja.»

FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia/Scanpix Baltics Tulevikule olen ma palju mõelnud, aga mitte midagi pole osanud välja mõelda, ütleb kodutu mees.

Kui nii mõnigi kodutu on Postimehele väitnud, et ei taha sotsiaalmajutusüksusse minna sellepärast, et varjupaik küsib niigi pisikesest pensionist lõviosa endale, siis Valdo oma otsust sellega ei põhjenda. Nimelt pole ta veel pensionieas. Ka invaliidsuspensioni pole talle määratud, kuigi üht kätt on juba kaks korda opereeritud. Jalg aga on nii vilets, et sellega jõuab vaevu suure tee äärde longata. Sellist meest ei võta keegi ka tööle.

FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia/Scanpix Baltics Üks kodutute laagri asukas elab telgis.

Kokku elab koos Valdoga keldris ja selle ümbruses alaliselt kolm kodutut, neist üks naisterahvas. «Tema on täitsa invaliid. Liigub ainult kepi najal. Näe, praegu magab seal telgis,» räägib Valdo. Kolmas elanik on 46-aastane mees, kes pidavat ka tööl käima. Muidu elatuvad kodutud taara korjamisest ja sellest, mida head inimesed toovad. «Paljud kohalikud inimesed on tuttavad, nemad toovad sageli midagi,» kõneleb mees.

Naine viskab mehe kuuse alla

Kodutuks jäi Valdo sama stsenaariumi järgi kui paljud tema saatusekaaslased. «Ma olen tegelikult saarlane, viimased kakskümmend neli aastat olen Tallinnas elanud. Elasin naisega koos, aga siis läksime raksu ja oligi kõik. Korter oli naise oma, ta müüs selle maha ja mulle ei jäänudki midagi,» rääkis Valdo.

Keldrikatusest tuleb välja mingi suitsutoru, kuid see on sooja hoidmiseks hoolikalt kinni topitud ning Valdo sõnul ahju nad seal ei küta. «Ei ole ju ahju. Eelmises kohas meil oli vägev ahi, sihuke ümmargune raudahi,» jutustab mees. «Aga see virutati ära. Tõime selle siia ja jätsime esialgu õue, ja pandigi kohe pihta.»