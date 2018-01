PERSOON: Rumeenia sai esimese naispeaministri

54-aastane Dăncilă on PSD skandaalse juhi Liviu Dragnea lähedane liitlane. «Hääletasime tema poolt ühehäälselt. President ei saa meie väljapakutud kandidaadist keelduda. Tal on pikk Euroopa kogemus,» ütles Reutersile üks PSD juhtivliikmeid, kes soovis anonüümsust.

Tudosest sai seitsmel viimasel kuul juba teine tagasiastunud peaminister pärast seda, kui ta üritas ministriametist taganema sundida Dragnea teist lähedast liitlast, siseminister Carmen Dani. Tekkinud vastasseisust lahkus võitjana selle juht.

Enne teisipäevast hääletust määras Rumeenia president Klaus Iohannis Tudose ajutiseks asendajaks PSD liikmest kaitseministri Mihai Fifori. Analüütikute hinnangul oli märk, et Iohannis eelistaks just teda näha sellel ametikohal, vahendab Reuters. PSD juhtkond tegi aga presidendile eile ametliku ettepaneku määrata peaministriks hoopiski Dăncilă ja Iohannis kiitis eile õhtul tema kandidatuuri heaks.

Rumeenia president Klaus Iohannis: «Nüüd tuleb PSD-l end tõestama hakata, sest kodanikel – sealhulgas minul – on talle kõrged ootused.»

«Arvestades parlamendi hetkeseisu ja kogu olukorda, olen ma otsustanud PSD-le veel ühe võimaluse anda ja heaks kiita nende kandidaadi Viorica Dăncila,» teatas president. «Nüüd tuleb PSD-l end tõestama hakata, sest kodanikel – sealhulgas minul – on talle kõrged ootused.»

Nüüd tuleb tal veel läbida usaldushääletus parlamendis. Hääletust parlamendis peetakse siiski pelgaks formaalsuseks, sest PSD naudib enamust. Usaldushääletus tuleb korraldada kümne päeva jooksul.

Dăncilă esindab Rumeeniat Euroopa Parlamendis 2009. aastast ning on ka põllumajanduse ja maaelu arengu komitee aseesimees. «Ta ei otsi konflikti, on suhtlusaldis ja saab hästi läbi Euroopa Komisjoniga,» vahendab Dragnea arvamust EurActiv. Erakonna esimees ütles, et tegu on selge signaaliga Brüsselile, sest valitsuse eesmärk on suhteid komisjoniga parandada.

Nüüd saab Dăncilăst Bulgaaria järel teise vaeseima ELi liikmesmaa esimene naispeaminister. Tudose tagasiastumise valguses ütles Iohannis, et tahab ebakindlusele Rumeenias võimalikult kiiret lõppu.

«Arvestades presidendi avaldusi, võib ta selle kandidatuuri heaks kiita. Samas võib ta seista oma eelistatud kandidaadi Fifori seljataga. Tema šansid peaministriks saada on minu hinnangul 50 : 50,» ütles sõltumatu poliitanalüütik Cristian Patrasconiu enne eilset otsust Reutersile.

CV Viorica Dăncilă Sündinud: 16.12.1963 Rumeenia Sotsiaaldemokraatide (PSD) juhi Liviu Dragnea lähedane liitlane Liitus erakonnaga 1996. aastal 2009. aastast Euroopa Parlamendi liige, põllumajanduse ja maaelu arengu komitee aseesimees Varem töötanud õpetajana ja naftaettevõttes insenerina Pärit samast maakonnast, kust PSD liider Dragnea

Vastne peaminister on pärit samast maakonnast, Teleormanist, kust Dragneagi, nad on tuntud kui lähedased liitlased. Dăncilă sai PSD liikmeks 1996. aastal ning olnud eri ametikohtadel nii kohalikul kui ka riigi tasandil.

Bakalaureusekraadi on Dăncilă omandanud Ploieşti Nafta- ja Gaasiülikoolis süsivesinike puurimise ja kasutamise teaduskonnas ning suundus seejärel Bukaresti Politoloogia ja Avaliku Halduse ülikooli magistrantuuri.

Enne poliitikukarjääri töötas Dăncilă põhikooli õpetajana Videle väikelinnas, seejärel insenerina naftatööstusettevõttes OMV Petrom.

Varem ministriametis olnud Dragnea mõisteti 2015. aastal süüdi pettuses 2012. aasta presidendi tagandamise referendumil. Karistuseks sai Dragnea kahe aasta pikkuse tingimisi vangistuse. Samuti on PSD juht uurimise all seoses ELi raha omastamisega aastatel 2000–2012, kui ta oli tegev kohalikus poliitikas. Novembris külmutasid prokurörid tema vara. Dragnea hinnangul on süüdistused poliitiliselt motiveeritud.

FOTO: Vadim Ghirda/AP Liviu Dragnea

Euronewsi hinnangul leevendab Dăncilă ametisse saades tõenäoliselt valitsusametnikele määratud karistusi korruptsiooni eest, mis annab Dragneale võimaluse valitsusse naasta.

Eelmisel aastal peeti riigis suuri meeleavaldusi, kus rahvas protestis seadusemuudatuse vastu, mis oleks osa korruptsioonikuritegusid dekriminaliseerinud. Meeleavalduste käigus saatis Dăncilă läinud aasta veebruaris kõigile 750 Euroopa Parlamendi liikmele e-kirja, milles seletas, miks mure uute seaduste üle on alusetu. Tänu protestidele loobus valitsus seadusemuudatusest.

«Usun, et president kiidab partei kandidaadi heaks, sest pole mingit põhjust, miks ta seda teha ei võiks. Pealegi on põhiseaduses kirjas, et president peab ametisse määrama valitsuse koalitsoonipartei kandidaadi,» ütles üks Rumeenia juhtivpoliitikuid ja Euroopa Parlamendi asepresident Mircea Pașcu Euronewsile.

Tudose tagasiastumine sai ebameeldivaks üllatuseks ka teisipäeval Rumeeniasse visiidile saabunud Jaapani peaministrile Shinzo Abele, kes tühistas kohtumise riigi valitsusega ja külastas vaid Iohannist.