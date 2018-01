Priit Pullerits: sõda lume pärast

Mõelge nüüd korra kainelt: toota kunstlund, talvel ... See on ju absurd! See on väikeste inimeste meeleheitlik püüd kujundada oma minimaailma jonnakalt enda tahtmise järgi, kui maailma suured loodusjõud on otsustanud teisiti. Tark oleks uute, loodusliku lumeta oludega pigem kohaneda. Sest, kui suureliselt öelda, ei jää ellu mitte tugevaimad – ehk need, kes vägisi veest kahuritega lund jahvatavad –, vaid need, kes suudavad muutunud oludega paremini kohaneda.