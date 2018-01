Uskumatu lugu ehk Kuidas perekond Sarapuu ähvardas Jürgen Ligit kohtuga

Poliitikuil, nii ka Kersti ja Arvo Sarapuul, on kõrgem taluvuskohustus kriitika suhtes ning ei ole minu parata, kui nende amet ja teod mõjutavad nende lähedasi ja äripartnereid. Lõpuks ja esiteks on kriminaalkaristatud ja uuesti kriminaalsüüdistuse all kogu see erakond – palun juba ette vabandust juhuks, kui eksin arvepidamises nagu Peeter Oja laulusõnades selle partei kriminaalkurjategijaist liikmeid meenutades.

Ka minu vastu käiva tõendi pähe esitatud tekstides pole kriminaalsüüdistamist. Need on riigikogus umbusalduse algatamise asjus kolme fraktsiooni nimel antud vastused ajakirjanike küsimustele riigikogu ruumides. Seetõttu on minu ründamine sel puhul tegelikult üldise sõna- ja poliitilise vabaduse ründamine. Ebamugavat vastast ähvardades loodetakse sel moel hoiatusena teistele kõrvaldada opositsiooni ning välistada debatti kui niisugust. Õnneks on lapsesuu Jaanus Karilaid nüüd nii ERRi eetris kui ka eetrist välja lõigatult tunnistanud, et Keskerakond tahabki mind määrida mis tahes teemaga isiklikult, et lahti saada üle jõu käivast oponendist. Ju peab see jõuk kohtuasju poliitika püsiseisundiks, kus süü on poliitilistel vastastel.

Väljalõige suurest pildist

Bussiäri või Sarapuud on suvaline väljalõige suurest pildist, et panna avalikkust unustama ja luua muljet, et ühed mustad kõik. Kadri Simsonil oli võimalus tõde jalule seada, kui oleks olemas selline tõde, mis oleks tema ja ta erakonna, tema erakonnakaaslaste ja nende perekonna au ja väärikuse suhtes säästvam. Aga sellist polnud võtta. Kõlasid ikka küsijate naeruvääristamine ning otsene vale. Kuna riigikogu ei saanud vastuseid ka teistele etteheidetele, kinnitas väitlus sisuliselt kogu umbusu ja kõik süüdistused, kaudselt ka Sarapuude vastu.

Parlamentaarne väitlus ei ole õiguslik vaidlus ega ole parlament tõendeid koguv juurdlusorgan. Ta on nende tõlgendaja ja väärtushinnangute andja. Kui ta ümberlükkavaid vastuseid ega analüüse oma küsimuste peale ei saa, tuleb tal teha olemasolevate tõendite põhjal järeldus, et erakonnakaaslase bussiäri huvi eelistatakse reisijate huvile, uued rongid jäetakse ostmata samal põhjusel ning selle raha eest saab hoopis ministri valimispiirkond lennuvälja, milles tasuvusarvutuse asemel lähtutakse huvist. Ning nii eelistataksegi uue raudtee ehitamist olemasolevasse investeerimisele, sest on olemas piisavalt küüniline parteiline huvi, ehkki pole majanduslikku argumenti isegi käibe languse käes vaevleva Eesti Raudtee vaatevinklist. Manipulatsioonid põllumajandustoetustega ongi järelikult manipulatsioonid omade taskusse. Ja minister kinnitas üle, et riigifirma vaguniäri on juriidiliselt korrektne võimalus Venemaa-vastastest sanktsioonidest mööda minna, mitte moraali, julgeoleku ega äririski põhjal tehtud valik. See kõik on uskumatult Jüri Ratas moodi, kes on alati kommenteerimas küsimust ja küsijat ning vältimas vastust, ent ebaviisakam.