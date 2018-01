Aivar Kokk: kohaliku omavalitsuse võimekuse mõõdupuuks olgu investeeringute meelitamise võime

Aasta 2017 tõi metsa- ja puidutööstuse ettevõtete investeeringuplaanidega mitmeid positiivseid majandusuudiseid mitmele Eesti maakonnale.

Jõgevamaa ootab suure huviga ASi Lemeks tütarettevõtte ASi Estonian Plywood rajatava kasespooni ja vineeritehase ning OÜ Baltania plaanitava biosöetehase valmimist. Pärnumaale rajab Metsä Wood kasevineeri tootvat tehast ning Est-For Invest uurib puidurafineerimistehase rajamise võimalikkust Tartumaal.

Kõik need investeeringud elavdavad maapiirkondade majandust, loovad sadu uusi töökohti ning aitavad luua säästvamat ja ökoloogilist tulevikku. Ekspordiettevõtetel on väga oluline roll kogu Eesti majanduses.

Meil pole võimalik luua maapiirkondades hüppeliselt kõrgemat lisandväärtust teenuste abil – IKT-sektor, advokaadibürood ja teised nõustamisettevõtted –, need paiknevad keskustes nii praegu kui ka tulevikus.

Eesti presidendi majandusnõunik Heido Vitsur pööras hiljuti tähelepanu sellele, et väikeriik saab majanduse suunamisel loota vaid enda tarkusele ning arukaid tulevikku vaatavaid muudatusi saab teha kõige paremini majandusbuumi tingimustes.

Meie maapiirkonnad kiratsevad. Kui sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta Tallinnas ja Harjumaal on enam-vähem samal tasemel kui Hispaanias tervikuna, Tallinnas isegi kõrgem, siis näiteks Jõgevamaal on SKT elaniku kohta väiksem kui Rumeenias.

Sisuliselt võib öelda, et Eesti rikkaim piirkond on Lääne-Euroopa tasemel, kuid vaesemad piirkonnad Ida-Euroopa tasemel. Jõgevamaal on SKT elaniku kohta 72 protsenti väiksem kui Tallinnas ning näiteks Põlvamaal on seis veelgi halvem.

Loomulikult võib öelda, et keskustes luuaksegi rohkem kasu, seal on kõrgemad palgad ning ka suurem elukallidus. Pole ju võimalik võrrelda pealinna kinnisvarahindu Jõgevamaa hindadega.

Osalt vastab see tõele, kuid ei tähenda, et vahed peaksid olema mitmekordsed. Näiteks Soomes on kõige vähem tootlik maakond Kainuu, mille SKT elaniku kohta jääb kõige rikkama maakonna, Uusimaa omale alla 45 protsendiga. Vahe pole neljakordne, vaid vähem kui kahekordne.

Elanike arvu poolest pole Kainuu suur, seal on rohkem elanikke kui Viljandimaal, kuid vähem kui Pärnumaal. Samas tegelevad nad investeeringute püüdmisega küllalt sihipäraselt.

Kainuu maakonnal on eraldi veebileht Invest in Kainuu, mis on nii soome-, inglis-, hiina- kui ka venekeelne. Nagu Eesti maapiirkonnad, on ka Kainuu orienteeritud suuresti metsa- ja puidutööstusele.

Enamik omavalitsusi tahab viia Eesti elu edasi ning on avatud investeeringute otsimisele. See on tähtis. Uute omavalitsuste ametnikest peavad saama oma piirkonna parimad müügimehed.

Kohalikud omavalitsused saavad tutvustada ettevõtete rajamise võimalusi oma piirkonnas, võimaldada investoritel planeeringuprotsessiga kiiresti edasi liikuda, tehes vajalikud kooskõlastused korrektselt ja operatiivselt.