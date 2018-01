Opositsiooni kõri kallale kohtu kaudu

Enneolematu juhtumi on põhjustanud Ligi ja Helme viited keskerakondlastele, bussiärile ja korruptsioonile enne majandusministri Kadri Simsoni umbusaldamist. Ligi väitel püüdis Keskerakond umbusaldusavaldust ära hoida ähvardusega, et kui see plaan ellu viiakse, siis sellele on olemas ka vastus. Tema imestusele vastanud Kersti Sarapuu ähvardusega, et ta antakse kohtusse.

Nii läkski: kui umbusaldushääletus toimus 10. jaanuaril, siis 11. jaanuaril potsatas Jürgen Ligi postkasti nõudekiri (vt lisalugu) Lextali advokaadibüroo vandeadvokaadilt Oliver Nääsilt ja advokaat Rainer Ratnikult. Päev hiljem sai samasuguse kirja ka Martin Helme.

Kuna advokaatide sõnul on Ligi asjasse mässinud kogu Sarapuude pere, nõuavad nad Ligilt igaüks eraldi mittevaralise kahju hüvitamist, kahjusummaks pere peale kokku nimetatakse kirjas 50 000 – 100 000 eurot. Kirjas antakse Ligile ette ka tekst, kuidas ta peaks vabandust paluma, ning selle avaldamist nõutakse kahes üleriigilise levikuga lehes oma kuludega.

Martin Helmele saadetud nõude sisuline esitaja on vaid pereisa Arvo Sarapuu, endine Tallinna abilinnapea, kes on kahtlustatav korruptsioonikuriteos. Tema nõuab Helmelt 10 000 eurot ja samuti vabandust paluva teksti avaldamist.

Nääsi sõnul on Ligi ja Helme öeldu tõsised süüdistused, mida lehelugeja seostab konkreetsete süütegudega. «Nende väidete esitamine ei olnud juhuslik sõnakõlks, vaid eesmärgistatud tegevus inimestest negatiivse kuvandi loomisel. Need väited on valed ning kahjustavad perekond Sarapuu mainet,» selgitas Nääs.

«Riigikogu on koht poliitilisele debatile, mitte isiklikule arveteklaarimisele. Riigikogu liikme ametikohaga ei kaasne vabadust laimata kaaskodanikke või kolleege,» lisas ta.

Valmis võitlusse astuma

Tõenäoliselt võib Nääs oodata prisket teenistust, sest Ligi ja Helme on täies võitlusvalmiduses. «Minu hinnang sellele on, et kiri tuleb prügikasti panna, ja meie juristi hinnang oli, et nii tõesti tulebki teha. Me ei maksa midagi,» sõnas Helme. Tema hinnangul võiks korruptsioonis kahtlustatav inimene vähem ärbelda.

Opositsiooniliidrid peavad sellist survestamist uskumatuks. Vabaerakonna juhi Artur Talviku sõnul võiks Sarapuu Helme ja Ligiga oma asjad riigikogus selgeks rääkida. «Ma ei lasku vaidlusesse, kas tasuta bussid on head või mitte, aga mina näen täpselt sedasama ohtu, et tasuta busside puhul hakatakse omadele dotatsiooni kaudu neid bussiliine kätte mängima, ja see on ohtlik tendents,» sõnas Talvik.

Talviku sõnul polegi teda nii väga häirinud senised maksumuudatused ja see, kui käpardlikult neid tema hinnangul tehakse. «Aga mind häirib see, et [Edgar] Savisaare lahkumisega pole neilt lahkunud korruptiivne mõttelaad. Nüüd hakkavad seda kohtu kaudu kaitsma. Andku tuld!» sõnas Talvik.