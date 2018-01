Peaminister veedab enamiku nädalast pensionäridega

Ratas: maksame pensionäridele tagantjärele seitse miljonit

Eelmisel aastal selgus üks väga piinlik lugu, tunnistas peaminister sotsiaalkeskusse kogunenud inimestele.

Nimelt leidub Eestis tuhandeid pensionäre, kellele tuleb tagantjärele pensioni juurde maksma hakata. «Kui te mäletate, siis eelmisel aastal oli tulumaksuvaba miinimum 180 eurot pluss 236 eurot. Ja selle 180 euro osas tuli pensionäridel kirjutada avaldus. Selle aasta alguses 500 euro suuruse tulumaksuvaba miinimumi pealt mittetöötav pensionär avaldust kirjutama ei pea. Riik arvestab seda n-ö proaktiivselt. Bürokraatiat on vähem,» ütles Ratas.

«Nüüd on selgunud, et need inimesed, kes ei kirjutanud eelmistel aastatel selle 180 euro peale tulumaksuvaba miinimumi, said 5. jaanuaril 36 eurot lisaks oma arveldusarvele. Ja me oleme arvestanud tagasi, et kolme aasta peale on see summa seitse miljonit eurot, mida riik on inimestele vähem maksnud. See on muidugi häbiväärne. Ja me oleme teinud otsuse, et riik peab nende inimestega ise ühendust võtma ja selle tagantjärele välja maksma,» lubas peaminister.