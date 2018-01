Õige pea saavad autojuhid jääradadel sõiduoskuse proovile panna

«Tartus ja Tartu lähiümbruses teisi ametlikke jääradasid pole,» märkis rajameister Keven Ratnik, kes praegu pingutab selle nimel, et järgmisel nädalavahetusel saaksid huvilised oma neljarattalistega jääl rallida.

Nagu möödunud aastatel, võib Ilmatsalu jäärajal sõita teatud kellaaegadel ning väikese tasu eest. Ülejärgmisest nädalast on Ilmatsalu paisjärve jäärada avatud teisipäevast neljapäevani õhtuti kell 17–20, laupäeval kell 12–18 ja pühapäeval kell 12–16. Igaüks, kes rajal harjutada tahab, peab ühe sõidutunni eest tasuma viis eurot.

Veel peab jäärajal sõitja auto olema tehniliselt korras. «Tuled peavad töötama ja mingeid lekkeid olla ei tohi. Katkiste masinatega sõitjaid me rajale ei luba,» lisas rajameister.

Puhja lähedal rada valmis

Keven Ratnikul on plaan Ilmatsalu jäärajal korraldada libedasõidukoolitusi. «Eelmisel aastal käisid kiirabijuhid siin koolitusel, pakume neile ka sellel aastal võimaluse välja,» sõnas ta.

Sel ajal, kui Ilmatsalus käib kibe jääraja ettevalmistus, võivad huvilised Puhja lähistel Rämsi külas Uula poldri jääväljal juba libedasõitu harjutada. «Ega tegelikult siin õiget rada veel sees pole, aga autosid on juba jääl käinud hulga,» märkis Puhja auto- ja motospordiklubi üks eestvedajaid Simo Saar, kes ka sealse jääraja eest hoolitseb.

Tema sõnutsi oleks tarvis veel hulga rohkem lund, et korralik rada valmis teha. «Kui kõik on ühtlane jääväli, siis on selle raja märkimine keeruline ning sõidetakse suvaliselt,» lisas Saar.

Võrtsjärvele ei saa

Samuti on suure lume ootuses Johannes Sikk Võrtsjärve ääres Rannakülas. «Ma ei kiirustaks selle raja tegemisega. Pole veel õieti suurt külma olnud, veetase on tänavu kõrge ning lund ka pole, et rada teha,» märkis Sikk.

Samas on tal kindel plaan järvel lastele libedasõidukoolitusi korraldada. «Pole paremat kohta, kus sõitu õppida, kui korralik jäärada,» sõnas Sikk.

Põltsamaa lähistel Piiroja rallikrossirajal saab juba talvistes oludes sõitu harjutada. Samas ütles sealne rajameister, Põltsamaa tehnikaspordiklubi juht Kaido Soolepp, et lund ja jääd võiks rajal rohkem olla.

«Praegu on rajal mõnes kohas kruus väljas. Ühesõnaga, rajal leidub nii lund, jääd kui ka kruusa,» lisas Soolepp.

Ka Piiroja rallikrossiraja meister ootab rohket lund ning sobivate ilmade korral on nad valmis rada veega kastma. «Varasemate aastate kogemused on näidanud, et kastmisega ei maksa kiirustada. Küll on aga juhtunud, et veame vee ära ja siis tuleb suur sula ning kogu töö on jälle asjata,» sõnas Soolepp.

Nädala sees tuleb Piiroja rajale sõitma minekuks sellest Põltsamaa tehnikaspordiklubisse teada anda. Nädalavahetuseti on tavaliselt seal keegi kohapeal.

Järgmisel nädalavahetusel peetakse Piiroja rallikrossirajal jäärajavõistluse Piiroja Karikas viimane etapp ning pärast seda on Kaido Soolepal plaan ka rajal libedasõidupäevi korraldada.