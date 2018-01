Eesti jäi medalikunstis peaaegu et ilma medalita

Eile kujundasid Antanas Olbutas ja Lina Kalinauskaitė galeriis väljapanekut ning said lõuna paiku mahti seda lühidalt tutvustada. Uksest siseneja näeb kõigepealt Leedu kunstnike loomingut, teised on paigutatud taamale.

FOTO: TPM Antanas Olbutase medalid «Vitraažikunstnik» (vasakul) ja «Medalikunstnik».

Eesti kunstnike osalus on minimaalne. Mitmest rahvusest kolleegide hulgas leidub vaid üks meie kunstnik, tartlane Stanislav Netšvolodov kolme tööga. Nii et kui olnuks võistlus medalikunstnike arvukuses, jäänuks Eesti kolme Balti riigi arvestuses viimaseks. Ja kui võistluses osalenuks ka Rootsi ja Poola, oleks me jäänud hoopiski ilma medalita.

Tütre ja isa medalid

Lina Kalinauskaitė on Vilniusest kaasa toonud muu hulgas oma uusima teose, mis on valminud tänavu jaanuaris Leedu Vabariigi sajanda aastapäeva puhul.

FOTO: TPM Lina Kalinauskaitė uusima medali esi- (vasakul) ja tagakülg.

«Esiküljel on tuntud kultuuritegelased ja poliitikud ajavahemikust 1918–2018,» ütles ta.

Tagaküljele on ta seoses iseseisvusega jäädvustanud kuus hetke, milles osaleb relvadega inimesi. Lina Kalinauskaitė medalite juures on ka tema isa ja ühtlasi õpetaja Juozas Kalinauskase tööd.

Kalinauskaitė sõnul kujundatakse sageli medaleid just selleks, et midagi või kedagi meenutada – ajaloolisi fakte ja isikuid. Kuid ka selleks, et midagi või kedagi ajalukku jäädvustada, dokumenteerida tuleviku heaks. On ju medalikunsti teose materjal selline, mis säilib väga kaua.

FOTO: TPM Stanislav Netš­volodov on portreteerinud Ernest Hemingwayd.

Balti medalikunsti triennaali esimestes väljapanekutes oli Kalinauskaitė teada väga hästi esindatud ka Eesti, aga hiljem on osalus järjest väiksemaks jäänud. «Ja praegu ongi väljapanekus ainult Stanislav Netšvolodov üksinda,» lisas ta.

Tartlasest maalikunstniku ja skulptori kolmest teosest kaks on Kreeka-teemalised ja üks on kirjanik Ernest Heming­way portree.

Ühtekokku on triennaali seekordsel näitusel «Balti ühtsus» viiest riigist 60 kunstniku 100 teost. Sada just selle pärast, et Eesti, Läti ja Leedu tähistavad tänavu iseseisvuse sajandat aastapäeva.

Triennaali kõigi kümne näituse valmimise juures on olnud Antanas Olbutas. Ta ütles, et Läti ja Leedu medalikunst on lähedased, sest nad on ka riikidena naabrid. Poolas on see kunstiala arenenud pikalt ja pidevalt, kuigi sealsed medalikunstnikud hoiduvad pigem klassikalise vormikeele poole. Väljapanekus on ka üsna tavatuid medalikunsti avaldusi.

Veel kaks uut näitust

«Balti ühtsus» avatakse täna kell 16 Tartu kunstimaja monumentaalgaleriis, kuhu pääseb sisse hoovi pealt.

Seejärel on samas majas, sissepääs peauksest, kavas tutvustada veel kaht uut näitust: kell 16.30 avatakse väikeses saalis Tallinna kunstniku Tõnis Vindi plakatikujunduste valik ning kell 17 suures saalis Oulu kunstnike Anssi Hanhela ja Erja Kärkkäineni ühisnäitus «Uus maastik».

Mitmest rahvusest kolleegide hulgas leidub vaid üks meie kunstnik, tartlane Stanislav Netšvolodov kolme tööga.

Tartu kunstimaja galeristi Indrek Grigori teatel kujundas Vint oma esimesed plakatid 1960. aastate lõpus piimatööstusele ja muusikaüritustele vahetult peale kunstiinstituudi lõpetamist. Väga jõuliseks saab aga lugeda Vindi komplekti 1980. aastate esimeses pooles valminud plakateid.

Hanhela ja Kärkkäinen vaatlevad galeristi sõnul ümbritsevat maailma kolmest lähtepunktist – inimese suhe ühiskonna, teiste indiviidide ja loodusega – ning läbi kummalise huumoriprisma.