Prügi metsa või tuli otsa! Inimeste keskkonnateadlikkus jätab endiselt soovida

FOTO: TPM Tanel Türna

Tanel Türna, kui mõelda eelmise aasta peale, kas saab tuua välja mingeid üldisi trende?

Kaebusi oli keskmisest rohkem, kõikides valdkondades.

Mis selle põhjus võib olla?

Arvan, et kõige rohkem teadlikkuse kasv. Järjest rohkem on inspektsioon pildil, järjest rohkem on keskkonnateema üldiselt pildil. Kindlasti aitab sotsiaalmeedia teadlikkuse tõusule kaasa ning inimesed on julgemad telefoni haarama, kui midagi silma jääb.

Tähtsusetuid väljakutseid teie jaoks ei ole?

Me reageerime kõigele ja nii operatiivselt, kui suudame. Tõsi, kokkuhoiumeetmena on meil juba eelmisest aastast ööpäevases valves korraga üks inimene, ehk võib tekkida olukord, et kui tuleb mõni ohtlikum kaebus, näiteks salaküttimisega seoses, siis ta pigem üksi välja ei lähe ning proovib endale leida mõne kolleegi appi ja see võib aega võtta.

Eelmisel aastal lahendasime 698 kaebust. Seda on päris palju, rohkem oli kaebusi Harjumaal, kus on teised mastaabid, ning Ida-Virumaal, kus on suur hulk haisukaebusi.

Kõige suurem osa kaebustest puudutas kalapüüki, järgnesid jäätmekäitlusnõuete, metsaõigusnormide ja jahiseaduse nõuete rikkumised. Menetlusi algatati kokku 110 (vt infokasti – toim).

Inspektsiooni mullune suurim töövõit oli ilmselt Pangodi järvel vähkide süstemaatilise röövpüügiga tegelenud mehe reaalselt trellide taha saatmine?

Seal oli suur panus ka meie uurimisosakonnal ja prokuratuuril.

Aga loodus teatavasti tühja kohta ei salli: novembris olid Pangodis jälle röövmõrrad sees. Nii et põhimõtteliselt hakatakse märtsis mõrdasid sisse panema ja novembris-detsembris võib neid sealt veel leida.

Kohati tundub, et meie jaoks on kõige lihtsam periood august, mil vähipüük on lubatud, sest loaga püüdjad peletavad röövpüüdjaid minema.

Mis teemad veel erilist tähelepanu nõudsid?

Kindlasti tootjavastutusvaldkond, täpsemalt probleemtooteregister. Sinna peavad end registreerima kõik, kes toovad Eestisse probleemtooteid, ennekõike käib jutt rehvidest ja kasutatud sõiduautodest, mis tarnitakse siia koos rehvidega.

Registreerimine on vajalik, et riigil oleks ülevaade, kui palju rehve Eestisse tuuakse ning kuhu need edasi liiguvad. Kontrollime maaletoojaid, kuid registrisse on end kandnud väga vähesed ning nad isegi ei tea, et neil selline kohustus on. Meil on olnud seetõttu palju vaidlusi ja asjaajamist.

Sellega haakuvad servapidi ka Raadi vanarehvimäed, mida 2016. aasta lõpus asuti asendustäitmise korras likvideerima. Esimeses etapis purustati ära 1635 tonni rehve, ent seejärel on asi takerdunud kohtuvaidluste rägastikku. Mis seis sellega praegu on ning kas on lootust, et tänavu saab seal rehvide likvideerimine viimaks jätkuda?

Seis on sama ehk asi on ringkonnakohtus. Seega midagi kindlat me lubada ei julge.

Läbi aastate on inspektsiooni üks suur murekoht olnud jäätmetega seonduv. On siin näha mingeid muutusi näiteks selles, et metsa alla või kraavi oma rämpsu enam nii palju ei viida kui varasemal ajal?