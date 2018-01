Urmas Klaas lubab peatset Suur-Tartu sündi

Tartu on pärast valimisi ühe valla võrra suurem. Kuidas on see muutnud elu ja linnapea tööd? Palju on ju juurde tulnud põllumaid ja natuke inimesi.

Ajakirjandus võimendab põllumaid ja kariloomi, aga need ei ole teemad, millega mina tegelen. Linna juhtimise seisukohalt oleme ümber korraldanud tööd osakondades, et endise Tähtvere valla teemad saaksid hästi kaetud. Kindlasti on tööd juurde tulnud. Samas loen heaks tulemuseks seda, et kui enne töötas Tähtvere vallavalitsuses 19 inimest, siis pärast liitmist Tartu linnaga oleme 12 töökohta kokku hoidnud.

Millal saab Tähtvere selliseks loomulikuks Tartu osaks, et me ei pea kasutama sellist nimetust nagu Makedoonia puhul – endine?

Mõni nädal tagasi rääkisin ettevõtjaga, kellele kuulub kolimisfirma. Tema põhitöö olevat Soomest inimeste Tartusse tagasi kolimine.

Olen selle peale mõelnud. Selguse huvides on lihtsam niiviisi öelda. Toon võrdluseks, et kui Eesti läks üle eurole, me mõnda aega arvutasime, kui palju üks või teine asi maksab kroonides, aga see läks mõne kuuga üle.

On Märja, on Rahinge, on Ilmatsalu – Tartu linna asumid ja nii tuleb neid ka nimetada.

Mida Tartu linn ikkagi võitis või võidab? Aeg on olnud ju lühike.

Kindlasti on tähtis, et esimesele sammule järgeneksid järgmised sammud, suurema administratiivse üksuse moodustamine. Olen kindel, et Suur-Tartu loomine seisab ees. Praegune linnavalitsus jätkab tööd selles suunas. Nii suudame elu paremini ja mõistlikumalt korraldada.

Tartu võidab seda, et liitmine annab hea kogemuse, kuidas edasi minna administratiivse või riigireformiga.

Tartu elanike arv liitumise päeval oli 99 513 ja nüüd aasta alguses ligemale 90 inimest vähem. Tartu rahvastik on jätkuvalt kahanemas. Mida saab linn teha?

Tartu lähiümbruses elab palju rohkem inimesi, kui ametlikult on siia registreeritud. Tartus on 20 000 üliõpilase ringis, kindlasti on siin inimesi, kes elavad ja töötavad Tartus, aga pole siia registreeritud – kui palju neid on, ei oska ma öelda. Nende inimeste teadvusse peame viima, et kui nad elavad Tartus, peaksid nad olema ka registreeritud kohta, kus nad tarbivad avalikke teenuseid.

Nagu hiljutine teavituskampaania Tartu linnas ja Elva vallas näitas, ei ole selle sõnumi levitamine kerge. Tartu linn ei läinud seda teed, et pakkuda suveniire ja rahalisi preemiaid, Elva läks selle peale. Tartus registreeriti natuke rohkem end sisse, Elva võitsis juurde viis inimest.

Näeme ka, et jätkub valglinnastumine, mis on ühtpidi arusaadav, sest suurema aiaga eramajade ehitamiseks on seal soodsamad tingimused. Valglinnastumise negatiivsete mõjude vähendamiseks oleks igal juhul mõistlik suurema omavalitsuse arendamine.

Nende teemade kõrval on oluline, et Tartu jätkaks uute elamispindade rajamist, soodsate elamispindade rajamist, eelkõige kortermajade ehitamist. See hoogustub, aga Tartus on selleks rohkem võimalusi.