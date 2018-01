Töötava pensionäri raske valik

Voli riigilt raha tagasi nõuda

Tuhandetel pensionäridel on jäänud esitamata maksuvaba tulu avaldus, mis tähendab, et neil on õigus riigilt raha tagasi nõuda.

Maksu- ja tolliameti juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on neid inimesi, kes on jätnud maksuvaba tulu avalduse esitamata ja kel võib olla õigus tagasimakse saada, ligikaudu 8600. Nendest peaaegu pooltel võib olla õigus tagasimakse saada kõigil kolmel aastal (2014–2016) ning ülejäänutel kas ühel või kahel aastal. Tähele tuleb panna seda, et tagasimakse avaldust saab esitada kolme aasta jooksul – 2014. aasta eest on viimane aeg esitada tänavu 31. märtsil, 2015. aasta eest järgmise aasta 31. märtsil jne.

Udde sõnul võib tagasimakstav summa ulatuda kokku maksimaalselt 7,2 miljonit euroni. Ühe isiku kohta võib tagasimakstav summa ulatuda mõnekümnest eurost kuni maksimaalselt kolme aasta eest kokku 1140 euroni.

Maksuameti juhtivspetsialisti selgitusel peavad inimesed, kellel võib tekkida aastate 2014–2016 eest maksutagastus, esitama oma vastava aasta tuludeklaratsiooni. «Kõigile pensionäridele, kellel on olemas kontaktid ning võib tekkida meie andmetel maksutagastus, saadame teavituse,» kinnitas Udde, lisades, et mõttekas on oma esitamata deklaratsioonid esitada koos 2017. aasta tuludeklaratsiooniga, mida saab esitada peale 15. veebruari.

Udde märkis, et loomulikult on võimalik eelmiste aastate deklaratsioone esitada ka elektroonselt. «Selleks tuleb avaldada meile soovi, näiteks saates vastava soovi meilile fyysisik@emta.ee ja me avame teatud ajaks vastavate deklaratsioonide esitamise keskkonna konkreetse isiku jaoks,» rääkis ta. «Kes aga soovib ise infot, kas peaks esitama aastate 2014–2016 tuludeklaratsioonid, siis tasuks helistada meie infoliinile 880 0811. Sealt saavad nad nõu.»

Peaminister Ratas ütles kolmapäeval pensionäridega Tallinna kesklinna sotsiaalkeskuses kohtudes, et tegu on väga piinliku looga. Tema sõnul on valitsus teinud otsuse, et riik peab nende inimestega ise ühendust võtma ja raha tagasi maksma.

Läänemaal kaotas iga teine töötav eakas

Uus maksusüsteem kärpis peaaegu 16 protsendi Läänemaa pensionisaaja pensioni, töötavatest pensionäridest jäid kaotajaiks aga enam kui pooled.

«Uskuge või mitte, aga ma ei tea, kui palju ma täpselt kaotasin!» naeris töötav pensionär Arnold Juhans, kes teenib lisaraha turvafirma Viking Security turvamehena Rannarootsi Selveris, vahendas Lääne Elu. «Ma ei ole lihtsalt vaadanud, et mitte kurvastada.»

Üksnes 1610 Läänemaa pensionisaaja jaoks 6341st ei toonud jaanuarikuu muudatust pensioni suuruses kaasas, 3727 olid uue maksusüsteemi kasusaajaks, kuid 1004 ehk 15,8 protsenti peavad edaspidi leppima senisest väiksema summaga. Läänemaa 1311st töötavast pensionärist kaotas pensionis aga 668 inimest ehk üle poole.

Seda, et temagi kaotas uuest aastast pensionis, teab Juhans arvutuste põhjal ning on veendunud, et uuel maksusüsteemil, mis töötavate pensionäride sissetuleku kallale läheb, on loogikavead sees. majandus24.ee

Tulude arvestus

Maksu- ja tolliameti selgitusel peab töötav pensionär, kes saab peale töötasu ka sotsiaalkindlustusametilt pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) igakuiselt kokku üle 1200 euro, liitma brutotöötasu ja pensioni ning maksuvaba tulu suuruse leidma.

Töötav pensionär peab maksuvaba tulu suuruse määramisel ennekõike silmas pidama enda igakuist kogutulu brutos (pension, töötasu, dividendid).

Töötav pensionär peab sotsiaalkindlustusameti andmetel otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale, sotsiaalkindlustusametile või tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.

Kui praeguseks on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tema pensionist tulumaksuvabastust üksnes sotsiaalkindlustusamet, siis uut avaldust esitama ei pea.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes pensionilt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui pensionär on esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tulumaksuvabastust üksnes tööandja, siis peab ta ühendust võtma tööandjaga, täpsustamaks, kas peab avalduse uuesti esitama või mitte.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes tööandja poolt, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui pensionär soovib, et maksuvabastust rakendataks nii pensionilt kui ka töötasult, siis tuleb tal esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduse esitamisel peab töötav pensionär silmas pidama, et kokku saab tal igakuine maksuvabastus olla seaduses ettenähtud suuruses (kokku maksimaalselt 500 eurot kuus).