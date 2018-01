Välismaal mobiil-ID kasutades tuleb olla valvas

Kui mullu tuli ilmsiks ID-kaardi kiibi turvarisk, kutsusid riigijuhid rohkem kasutama mobiil-IDd, ning teenuse kasutajate hulk ongi kasvanud enneolematult suureks. Samas on nüüd ilmnenud, et paljud mobiil-ID kasutajad pole endale seni teadvustanud, et teenus ei pruugi olla tasuta.