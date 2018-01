Konstantin Pätsi pojapojale Matti Pätsile näidati küll kätte aknad, mille taga tema vanaisa 1954. aastal Jämejala vaimuhaiglas oli, aga nende ees olevad kardinad olid läbipaistmatud. Jämejala psühhiaatriakliiniku nüüdne ülemõde Mirjam Arus ütles, et palat, kus Pätsi hoiti, on praegu sundraviosakonna patsientide söögisaal.

«Loomulikult tahtsin ma teda näha. See kõik tundus meile tookord ju imena, et ta üldse elus oli,» meenutas Matti Päts. Järgmisel päeval istus ta rongile ja sõitis Viljandisse. «Jämejalal läksime peaarst doktor [Jaan] Bremsi jutule. Ta möönis, et Konstantin Päts tõepoolest viibib nende juures, aga lisas, et julgeolekuorganid ei luba kellelgi temaga kohtuda.»