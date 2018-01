Eesti e-jutlustaja kuulub Ukraina mõjukamate naiste hulka

Kogu elu Eestis elanud, isa poolt ukrainlane Jaanika Merilo (38) on Ukrainas teinud pärast Maidani revolutsiooni hämmastavat karjääri: tedaon järjekindlalt valitud Ida-Euroopa suurima riigi Ukraina kõige mõjukamate naist hulka, ta nõustab Ukraina suuruselt kolmanda linna Dnipro (ametlikult 1,065 miljonit elanikku) ja seitsmenda linna Lvivi (0,7 miljonit elanikku) linnapäid ning Ukraina transpordi- ja infrastruktuuriministrit Volodimir Omeljani.

«Ma ei tea, kuidas see võimalik on, sest ma olen tavaline Eestist pärit tüdruk, kelle seljataga ei ole oligarhe, minigarhe ega fraktsioone (parlamendis). Mitte kedagi ei ole,» ütles Merilo Postimehele 45 miljoni elanikuga Ukrainas läbilöömise kohta. Ukraina üks kahest kõige kvaliteetsemast poliitikaajakirjast Focus on kolm aastat paigutanud teda Ukraina saja mõjukaima naise hulka.

Viimases, kaks kuud tagasi avaldatud edetabelis oli Merilo 59. kohal, Ukraina kohtunike nõukogu juhi ning informatsioonipoliitikaministri asetäitja vahel. Aga kõige erakordsem on asjaolu, et Merilo on ainus välismaalane, kes on pärast viimase revolutsiooni võitu suutnud jääda edetabelisse püsima.

«Me võtame siin tehnoloogia mõttes kasutusele juba isegi lahedamaid asju kui Eestis.» Jaanika Merilo

Jaanika Merilo on nende naiste hulgas, kes «praegu reaalselt Ukrainat muudavad», ütles Postimehele Ukraina üks kõige mõjukamaid naisi, asepeaminister eurointegratsiooni küsimustes Ivanna Klimpuš-Tsintsadze. Tema sõnul hinnatakse Merilod Ukrainas sellepärast, et ta on aidanud aktiivselt rakendada innovaatilisi lahendusi elanike teenindamiseks nii riiklikul kui Dnipro ja Lvivi linnade tasandil. «Ta aitab Ukrainal maailma kinni püüda,» lisas asepeaminister, rõhutades, et Merilo on suutnud Ukrainas leida ka õiged inimesed, kes tema ideid toetavad.

«Jaanika on tõeline innovaator, ja mis on eriti tähtis: ta teab, kuidas neid ideid ellu viia,» ütles minister Omeljan, keda Merilo nõustab.

Merilo suutlikkust peale rääkimise ka asju ellu viia kiitis Ukraina asemajandusminister Maksim Nefjodov: «Pole ime, et ta seetõttu Ukrainas nii tuntud on.»

Ajakirja Focus toimetaja Darja Tarassova sõnul arvestati Merilo valimisel mõjukate hulka eri valdkondade ekspertide arvamust. «Paljud olid nõus sellega, et Jaanika on Ukrainas tutvustanud paljusid innovatsioonilisi lahendusi ning ta arendab väga aktiivselt Dnipro linna,» rääkis Tarassova. «Tema teene on e-registratuuri loomine Dnipro polikliinikutes, tema avas esimese küberrünnakuvastase regionaalse keskuse Ukrainas, tema on arendanud Ukrainas e-pileti kontseptsiooni,» loetles ta.

Varem Eestis ärimeeste Urmas Sõõrumaa ja Allan Martinsoni juures ning Eesti Arengufondis töötanud Merilo tabas 2014. aasta kevadel väga hästi ära, et äsja verise revolutsiooni läbi teinud Ukraina valitsus vajab euroopaliku riigi ülesehitamiseks nõustajaid. Merilo otsustas pakkuda oma teadmisi, et arendada e-teenuseid, mida Ukrainas neli aastat tagasi praktiliselt polnudki.

Nüüdseks juhib leedukast Ukraina majandusministri Aivaras Abromavičiuse nõunikuna alustanud Merilo Ukraina infrastruktuuriministeeriumis kahte riiklikku töörühma, mis tegelevad ühistranspordi e-pileti ja küberturvalisusega.