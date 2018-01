Urmas Reinsalu alasti mõtted

Me teame rikkalikult näiteid, kuidas interneti algoritmid püüavad aimata meie tarbimisharjumusi. Rohkem selliseid inimesi nagu Urmas Reinsalu, ja varsti on algoritmidel piisavalt materjali, et hakata inimeste mõtteid lugema ning toota sekundi murdosa jooksul avaldusi vastavalt poliitiku profiilile.