Kolm kuud ametis olnud haigekassa juht Rain Laane tunnistab Postimehele antud intervjuus, et mitte alati ei vasta haigekassa poolt määratud hinnad tegelikele kuludele ja selline olukord on ärgitanud raviasutusi skeemitama.

Ta on veendunud, et meedias tehakse haigekassale liiga, kui räägitakse väga kallistest moodsatest ravimitest, mida vähihaigele ei osteta, küll aga jäetakse ütlemata, kui palju riik on juba selle inimese ravile kulutanud.