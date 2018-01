Lõhestunud sotsid päästsid Merkeli ja Schulzi

Erakondade liidrid kohtusid eile õhtul Berliinis, aga sotside liider otsustas tormiliselt arenevatele sündmustele hetkeks pidurit tõmmata ja avaldas soovi esmalt erakonna sees olukorda arutada ning strateegia paika panna. Sotsid on lubanud, et kõnelused saavad olema karmid. Alguse peaksid need saama veel sel nädalal