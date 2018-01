Uus laulu- ja tantsupidu sünnib eri elementide koostoimes

2019. aasta laulu- ja tantsupidu vältab neli päeva: pidu algab juba 4. juulil ning kestab 7. juulini. Neljapäeval ja reedel annavad rahvatantsijad Kalevi staadionil kokku kolm etendust ning toimuvad rahvamuusikute kontserdid. Laupäev on rongkäigu päralt, millele järgneb laulupeo esimene kontsert. Pühapäeval tuleb laulupeo teine kontsert. Üldlaulupeo peadirigent on Peeter Perens, tantsupeo pealavastaja tantsujuht Vaike Rajaste ning peo peakunstnik Peeter Laurits.

XXVII laulu- ja XX tantsupeo juhtmõte ja pealkiri on «Minu arm». See viitab küll otseselt Lydia Koidula 1867. aastal avaldatud luuletusele «Mu isamaa on minu arm», ent lubab samas igal inimesel selle enda jaoks olulise sisuga täita.