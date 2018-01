Nii Gea Grossi kinnitusel kui ka Postimehe analüüsist selgub, et 2016. aastal oli ettevõtte keskmine tööjõukulu töötaja kohta 1227,48 eurot, mis brutopalgana teeb 917,4 eurot. Seitsme suurima Eestis tegutseva jaeketi võrdluses on see kõige kõrgem keskmise töötasu näitaja.